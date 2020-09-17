Театры рассказали, удается ли заполнять залы после пандемии: «Публика пошла, но не побежала»

Уже неделю театры Екатеринбурга работают не на улицах, а в родных залах. До открытия многие ожидали, что сработает эффект отложенного спроса и зрители в первые же дни побегут на спектакли. Но ажиотаж наблюдается не везде. Даже в условиях 50-процентного заполнения остаются пустые кресла. Подробнее о спросе на культуру после пандемии – в обзоре «Нового Дня».

Театры в Свердловской области после почти полугодового простоя начали работать с 9 сентября. И в первые после открытия дни в некоторых учреждениях спрос на билеты был почти нулевой. Например, об этом писал Николай Коляда: на спектакли 10 сентября было продано всего 10 билетов при заполняемости зала 60 мест (из 120). А в соседнем Челябинске театр оперы и балета вообще вынужден был отменить спектакли «Веселая вдова» и «Риголетто» – по информации со страниц учреждения в соцсетях, именно по причине низкого спроса «продано очень мало билетов, […] выступать на пустой зал артистам крайне тяжело».

В Екатеринбурге нет таких театров, где отказались бы проводить спектакли из-за низкой заполняемости зала, но такой проблемы руководители театров не отрицают.

«Продажи жестко упали и не потому, что в новых условиях 50% заполняемость зала. Иногда собирается «полный» зал – сейчас у нас это всего 32 человека. А иногда бывает, что 9 билетов только продано, – рассказал «Новому Дню» руководитель Центра современной драматургии режиссер Антон Бутаков. – Но еще только неделя прошла с момента открытия, сложно судить, потому что горизонт планирования у людей упал. Раньше у нас было понятно по продажам на 1-2 недели вперед, сейчас за 1-2 дня ситуация меняется. Люди боятся, хотя и говорят, что так все ждали открытия театров. Ну и рассадка новая – это ***. Вроде все продано, а ощущение, что играешь на пустой зал. Но мы будем работать, даже если придут 2-3 зрителя, отменять ничего не будем. Спасибо, что вообще дали работать».

В «Коляда-театре» говорят, что сейчас уже продажи налажены. И положенные 50% зала заполняются. «Мы начали продажу на сентябрь за неделю, поэтому сначала все провисло, ну и в начале сентября всегда люди больше в школьных и садоводных делах, чем в театральных», – пояснили в театре плохой спрос прошлой неделе.

Еще один частный театр – «Театрон», который, кстати, первым в этом году начал играть на открытом воздухе, сейчас заполнен в среднем на 60% от разрешенных 50% зала (60 человек максимум).

«Надо быть объективным и сказать, что публика, конечно, пошла в театр, но не побежала, как мы думали. Думали: прошло пять месяцев, люди соскучились по культуре. Но зритель пока побаивается. Вокруг хор сумасшедших воет: дети пошли на дистант, 20 сентября вторая волна, всех закроют, кошмар! Это имеет определенное значение, когда человек думает, идти или нет, – говорит руководитель «Театрона» Игорь Турышев. – Но мы ни одного спектакля не отменили еще из-за малого количества зрителей. Не бойтесь, мы наденем на вас маску, проверим у вас 10 раз температуру, санитайзером вас обольем, приходите!».

Турышев говорит, что начали поступать первые звонки с вопросами про новогодние праздники. Раньше во второй половине сентября в некоторых театрах уже были выкуплены определенные даты на елки, но сейчас – только прощупывание почвы.

Муниципальный камерный театр, который открылся чуть позже других – 14 сентября, – ждет зрителей к концу сентября. «Сентябрь всегда непростой месяц для театров. Это начало учебного года. Школы, колледжи, вузы. Семьи увлечены подготовкой к началу учебного года. Потом, в сентябре еще продолжается дачный сезон. И часть публики занята на своих участках уборкой урожая, заготовками на зиму. Естественный и активный интерес зрителей начинает возникать в конце сентября», – рассказали «Новому Дню» в театре.

Но есть и такие, кто не испытывает проблем со зрителем. Например, полностью на ближайшие даты проданы залы в театре драмы и Екатеринбургском кукольном театре – и там и там будут премьерные показы.

«Если смотреть сегодня, то на завтрашнюю премьеру «Близости» мы можем продать еще 9 билетов из 764 мест в зале. На 19-е доступен 1 билет, – рассказала заместитель директора театра драмы по информполитике и связям с общественностью Наталья Махлина. – Раскупают билеты и меняют те, что не сдали [когда театры закрыли из-за пандемии], так что мы в режиме нон-стоп-доступности. С учетом возможности принять не более половины зала даже приходится отказывать в ближайших датах – просим дождаться октябрьских показов. Глубина продаж, наверное, на две недели, хотя, например, вчера было много покупок на октябрь».

В кукольном сегодня и завтра покажут премьерного «Хармса». И мест в залах тоже почти нет. «Даже если брать не премьерные спектакли, а уже живущие в репертуаре, то мест остается немного с учетом максимальной заполняемости наполовину. На фестивале «Петрушка Великий» у нас с 10 по 14 сентября побывали 3 тысячи человек на четырех площадках, – рассказала завлитчастью театра Мария Зырянова. – Есть небольшой нюанс: сейчас в театры не ходят школьники целыми классами. Наверное, это усложнило жизнь отделу продаж. Но театр старается подстраиваться под такую ситуацию: часть спектаклей, которые у нас раньше шли по утрам с расчетом на приход школьных групп, мы перенесли на вечер – для семейных походов».

Добавим, что одновременно с театрами 9 сентября открылись в Екатеринбурге и кинотеатры. Аншлагов на первых кинопоказах тоже не было.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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