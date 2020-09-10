Коляда пожаловался, что на первый после карантина спектакль купили 10 билетов. В продаже билетов нет

Драматург Николай Коляда пожаловался на пассивность зрителей. По его словам, на первый после карантинных ограничений спектакль продано только 10 билетов. «Как все ждали открытия сезона, сколько было разговоров. Ну да. Никому театр (мой, во всяком случае) не нужен. Прекрасно жили без театров полгода. И дальше можно жить», – написал он в своем фейсбуке.

Отметим, что на сайте Городских зрелищных касс билетов на спектакль, о котором пишет Коляда, – «Дыроватый камень» – нет. На сайте Kassy.ru их тоже не купить.

Напомним, ранее Николай Коляда сообщил своим актерам, что собирается оставить театр и эмигрировать. Сам драматург подтвердил эту информацию «Новому Дню».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.09.20

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