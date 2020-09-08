Николай Коляда объявил актерам, что уходит из своего театра и переезжает за границу

Основатель и художественный руководитель «Коляда-театра» Николай Коляда объявил, что с 20 декабря уходит со всех своих постов. В театре будут новый директор и режиссеры. Об этом он рассказал на сборе труппы, который проходил сегодня перед открытием сезона.

По словам актеров, Николай Коляда сообщил, что планирует уехать из России. Кто будет руководить «Коляда-театром», пока неизвестно.

«Новому Дню» режиссер подтвердил, что решение окончательное. Но давать какие-либо комментарии отказался.

«Коляда-театр» – один из самых известнейших частных театров России, он был основан Николаем Колядой в 2001 году. Труппа регулярно выезжала на гастроли по всему миру и по России.

Из-за пандемии коронавируса частный театр не работал более 5 месяцев – с марта 2020 года. Режиссер неоднократно говорил, что ему нечем платить зарплату сотрудникам.

«Коляда-театр» открыл текущий театральный сезон, как и в прошлые годы, 2 августа. Весь август труппа играла на площадке в парке Маяковского. Завтра должны состояться первые с начала пандемии коронавируса спектакли в родных залах на Ленина, 97. В планах на сезон значилось 14 премьер, в том числе сам Коляда собирался ставить «Фауста». Премьера была назначена на лето 2021 года.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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