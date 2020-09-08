Замгубернатора Креков: мне Коляда о своем желании уехать из России не сообщал

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщил, что Николай Коляда не высказывал ранее желания бросить театр и уехать из России. «Мне он не сообщал о таком желании, хотя мы в хороших отношениях», – заявил сегодня на брифинге Креков.

Заместитель губернатора также рассказал, что во время пандемии сам неоднократно обращался к разным меценатам с просьбой помочь «Коляда-театру», который не работал с марта 2020 года и находился в бедственном финансовом положении.

«Думаю, речь идет о каких-то эмоциональных всплесках. Николай Владимирович человек неординарный. И я надеюсь и верю, что он останется с нами», – прокомментировал Павел Креков.

Напомним, сегодня во время собрания труппы основатель «Коляда-театра» Николай Коляда сказал артистам, что с 20 декабря планирует уйти из собственного театра и, вероятно, уехать из страны. Театром будут заниматься другой директор и другие режиссеры. Коляда это решение подтвердил, но комментировать более подробно отказался.

«Коляда-театр» – один из самых известнейших частных театров России, он был основан Николаем Колядой в 2001 году. Труппа регулярно выезжала на гастроли по всему миру и по России.

Из-за пандемии коронавируса частный театр не работал более 5 месяцев – с марта 2020 года. Режиссер неоднократно говорил, что ему нечем платить зарплату сотрудникам.

«Коляда-театр» открыл текущий театральный сезон, как и в прошлые годы, 2 августа. Весь август труппа играла на площадке в парке Маяковского. Завтра должны состояться первые с начала пандемии коронавируса спектакли в родных залах на Ленина, 97. В планах на сезон значилось 14 премьер, в том числе сам Коляда собирался ставить «Фауста». Премьера была назначена на лето 2021 года.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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