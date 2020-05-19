Театры выводят часть персонала «на простой» с сокращением зарплат – комментарий Минкультуры

Руководители театров со всей России в режиме онлайн-конференции «Театр и новая реальность» обсудили основные проблемы «нерабочего» периода. Зарплаты у артистов государственных театров пока снизились не сильно – в среднем на 10-15%. Но запасов внебюджетных средств хватит ненадолго, а бюджетная составляющая зарплаты в некоторых театрах – всего 50%.

Конференцию «Театр и новая реальность» проводил Союз театральных деятелей России на своем официальном сайте. Естественно, одним из обсуждаемых вопросов был вопрос сохранения заработной платы сотрудникам культурных учреждений. Пока представители театров не заявляли о тотальном снижении оплаты труда сотрудникам. В основном речь идет о сокращении той части, которую актеры получали за сыгранные спектакли и репетиции.

Например, директор театра «Театр» Перми Анатолий Пичкалев рассказал, что зарплата выплачивается в объеме от 2/3 до полной – от той, которая платилась до закрытия. Региональные власти планируют скорректировать госзадание, от выполнения которого зависят бюджетные вливания в театр.

Хабаровский краевой музыкальный театр заявил, что за апрель и май недополучил 15 миллионов рублей доходов – от продажи билетов, работы буфета. У театра впервые образовалась кредиторская задолженность. Не очень понятно как решать вопрос со сдачей билетов – средств для возврата денег зрителям у театров нет. Но зарплата тоже платится пока своевременно и без больших удержаний, отметил директор театра Константин Зайнулин.

В Камерном театре Воронежа сообщили, что бюджетная составляющая зарплаты – 50%. остальное актерам платили из средств от продажи билетов. И сделать сегодня так, чтобы зарплата не сокращалась совсем, в театре не могут. Но пока есть небольшой запас денег, которые удалось заработать до закрытия, до 25 марта.

«На май хватит. Дальше потребуется помощь учредителя», – отметил худрук Камерного театра Воронежа Михаил Бычков.

И примерно такая ситуация по всем театрам, которые принимали участие в конференции. Все рассчитывают, что госзадание учтет отсутствие спектаклей и зрителей и сокращения бюджетного финансирования не будет. Также участники предложили Министерству культуры рассмотреть возможности направления денег, выделяемых по нацпроекту «Культура», на зарплаты – а не на оборудование и спектакли. Но представитель министерства идею не поддержала.

«Считаю плохой идеей направить эти средства на зарплату – потому что мы тогда освободим от ответственности учредителя, региональные власти. Мы выделяем средства на оборудование, постановки – на то, на что нет денег в регионах. А зарплату выплачивать – это то, что заложено в бюджетах регионов», – отметила директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ Оксана Косарева.

Также представитель Минкультуры опровергла слухи, что в некоторых театрах сотрудники сидят «на голом окладе».

«Пока действовал указ президента России (о нерабочих днях с сохранением зарплаты, – прим. ред.), зарплата выплачивалась среднемесячная в том размере, в котором была ранее. Сейчас режимы вводятся в учреждениях разные – у кого-то это (режим) нерабочего времени, вынужденный простой части персонала. Понятно, что билетеры, кассиры не работают. Актеры, которые даже заняты в онлайн-постановках, они продолжают получать зарплату. Другое дело, что баллы за спектакли в меньшем объеме выплачиваются. Но ситуация не критичная. Когда ты каждый вечер выходишь на сцену и три часа отрабатываешь или ты три часа дома находишься – все-таки допустима дифференциация в зарплате 10-15%. Но не больше», – прокомментировала Оксана Косарева.

Москва, Екатеринбург, Ольга Тарасова

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