Названа дата старта продаж билетов в театры

В России продажи билетов в театры возобновятся 1 августа. Об этом сообщила замглавы Минкультуры Алла Манилова, отметив, что это прописано в «дорожной карте» выхода театров из ограничений по коронавирусу.

По словам чиновницы, у большинства театров с 15 июня по 15 июля стартует «коллективный отпуск». В это время будет проводиться «тотальная дезинфекция – сцены, потолков, декораций, верхней машинерии», уточнила она. Репетиции, как ожидается, возобновятся до 1 сентября. «Они будут выстроены таким образом, чтобы до начала встречи со зрителями, которую театры планируют на середину сентября, успеть прогнать все спектакли», – рассказала Манилова «Известиям».

Замглавы ведомства также сообщила, что зрители, которые сохранили билеты на отмененные спектакли» смогут первыми выбрать даты спектаклей и места в зале.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала в эфире Первого канала, что посетителей театров, согласно рекомендации Роспотребнадзора, после снятия ограничительных мер будут рассаживаться в шахматном порядке для соблюдения социальной дистанции. По ее словам, это отразится на доходах, поскольку сократится количество проданных билетов. Однако, заверила глава ведомства, стоимость билетов не поднимется.

Как сообщал «Новый День», из-за пандемии коронавируса театры по всей России закрыты с 18 марта. В связи с этим они были вынуждены досрочно завершить сезон. Минкультуры разослало по регионам рекомендации, согласно которым открыть театры можно будет только спустя 6-8 недель после снятия ограничений. Союз театральных деятелей России в свою очередь сообщил, что попросит Роспотребнадзор принять регламенты в отношении театров и позволить им начать репетиции.

Москва, Наталья Петрова

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