Озвучены сроки открытия в России кинотеатров, музеев, театров и концертных залов

Музеи и кинотеатры в России откроются с середины июля. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве.

По его словам, «культура поэтапно будет возвращаться к привычной жизни с четким соблюдением мер безопасности». При этом, указал чиновник, дата открытия учреждений этой сферы «в каждом регионе будет своя, в зависимости от эпидобстановки». Чернышенко напомнил, что музеи уже возобновили работу, а «посетителям двери откроются с середины июля». Он уточнил, что будут разрешены индивидуальные посещения, групповых экскурсий не будет.

Министр культуры Ольга Любимова со свой стороны отметила, что за предстоящие полтора месяца музеям предстоит «продезинфицировать все помещения, а также зонировать пространство», чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции – «один посетитель должен находиться на расстоянии двух метров от другого». По ее словам, в каждом зале будут расставлены санитайзеры в и «ограничены потоки туристов таким образом, чтобы сохранять дистанцию».

В середине июля начнут открываться и кинотеатры, добавил Чернышенко, отметив, что «там предусмотрена особая рассадка». Как сообщал «Новый День», в конце мая Роспотребнадзор по согласованию с Минкультурой утвердил рекомендации по работе кинотеатров. Из документа следует, что кинотеатры должны обеспечить социальную дистанцию, как между зрителями, так и между посетителями и персоналом. Данное условие должно учитываться и при рассадке посетителей в кинозалах, и при расстановке диванов в фойе и столов в барах. Во время просмотра лент рядом будет позволено сидеть только членам одной семьи, либо проживающим вместе людям.

Вице-премьер напомнил, что театры и концертные залы будут открываться на последнем этапе снятия ограничений – осенью. «Планируется, что осенью они порадуют нас новыми постановками, репетиционный период также запланирован», – сказал он. Чернышенко при этом отметил, что при открытии театров «мы должны обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование».

Вице-премьер также напомнил, что чемпионат России по футболу возобновится 19 июня. Первые матчи пройдут с ограниченным присутствием зрителей – до 10% от вместимости трибун. По словам чиновника, сейчас «предпринимаются все усилия, для того чтобы как можно больше зрителей увидело эти матчи на наших федеральных бесплатных каналах».

Чернышенко также заявил, что к переходу на первый этап снятия ограничительных мер готовы 35 регионов России, а 7 субъектов Федерации уже переходят на второй этап. Он добавил, что в случае успешного тестирования вакцины от коронавируса массовая вакцинация населения начнется уже предстоящей осенью.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.06.20

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