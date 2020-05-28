Власти назвали условия для начала работы кинотеатров

Российские кинотеатры при сохранении угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа смогут возобновить работу в случае принятия соответствующих решений местными властями. Затем администрации кинотеатра следует действовать в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора и Минкульта.

Документ опубликован на сайте Роспотребнадзора. Из него следует, что кинотеатры должны обеспечить социальную дистанцию, как между зрителями, так и между посетителями и персоналом. Данное условие должно учитываться не только при рассадке посетителей в кинозалах, но и при расстановке диванов в фойе и столов в барах. Во время просмотра лент рядом будет позволено сидеть только членам одной семьи, либо проживающим вместе людям.

Сотрудников кинотеатров обяжут носить медицинские маски, а также обяжут их менять каждые три часа. Обязанность зрителей носить маски во время сеансов определят местные власти. «Наш опыт показывает: когда все эти рекомендации четко соблюдаются, риски инфицирования минимальны», – отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.05.20

Жители Норвегии нашли могилу викинга под своей спальней. / Часть памятника «Фабрика-кухня» на Уралмаше может рухнуть после пожара (ФОТО). / Новый горельеф на Плотинке покажет историю Екатеринбурга 1980-х – 2000-х годов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»