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Четверг, 28 мая 2020, 13:06 мск

Новости Культура

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Власти назвали условия для начала работы кинотеатров

Российские кинотеатры при сохранении угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа смогут возобновить работу в случае принятия соответствующих решений местными властями. Затем администрации кинотеатра следует действовать в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора и Минкульта.

Документ опубликован на сайте Роспотребнадзора. Из него следует, что кинотеатры должны обеспечить социальную дистанцию, как между зрителями, так и между посетителями и персоналом. Данное условие должно учитываться не только при рассадке посетителей в кинозалах, но и при расстановке диванов в фойе и столов в барах. Во время просмотра лент рядом будет позволено сидеть только членам одной семьи, либо проживающим вместе людям.

Сотрудников кинотеатров обяжут носить медицинские маски, а также обяжут их менять каждые три часа. Обязанность зрителей носить маски во время сеансов определят местные власти. «Наш опыт показывает: когда все эти рекомендации четко соблюдаются, риски инфицирования минимальны», – отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.05.20

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