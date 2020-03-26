Денег на зарплаты хватит до мая: театры и музеи рассказали, чего ждать сотрудникам

Сотрудники закрытых на карантин театров и музеев ожидают существенного сокращения зарплат за март: многих предупредили, что стимулирующих выплат ждать не стоит – а это большая часть дохода. Руководители учреждений говорят, что денег на зарплаты хватит на 1-2 месяца, а дальше без помощи государства платить будем нечем. Управление культуры рассматривает вариант переноса денежных средств бюджета с более поздних месяцев на текущие, если средств на зарплату будет не хватать.

Работники боятся остаться без денег

Как рассказали «Новому Дню» на правах анонимности сотрудники нескольких учреждений культуры, их уже предупредили, что за март зарплата будет ниже, чем за предыдущие месяцы. В каждом конкретном случае оптимизация идет своим путем. Например, в объединенном музее писателей Урала сотрудники теперь присутствуют не каждый день и получать зарплату будут пропорционально отработанному времени.

«Сотрудники выходят на работу по очереди – не каждый день и не на полный день. Зарплата будет платиться в соответствии с отработанными часами. У кого работа не была связана с посетителями, работают пока полный день, но им сообщили, что не будет стимулирующих выплат», – рассказал один из работников музея, добавив, что сотрудники не ожидают получить намного больше МРОТ.

В музее изобразительных искусств, по словам сотрудников, пошли по другому пути: желающие могут написать заявление и пойти в законный оплачиваемый отпуск. Другим предложено работать, но только за 75% от оклада. На удаленке заплатят еще меньше.

В театрах Екатеринбурга тоже говорят о сокращении зарплат. Артисты не получат деньги, которые начисляются за выходы в спектаклях, – только оклады и добавки за репетиции (если они идут). Актеры при этом добавляют, что оклад у них составляет меньшую часть заработка, то есть потери будут существенными.

Руководители предпринимают все, чтобы не сокращать персонал

Руководители учреждений культуры в беседе с корреспондентом РИА «Новый День» почти все заявили: делаем все, что в наших силах, чтобы не допустить существенного сокращения зарплат. Но закрытие на время карантина означает полное отсутствие внебюджетных вливаний (от продажи билетов, проведения мероприятий), поэтому «подушки безопасности» хватит ненадолго.

«Мы пока держимся и не сокращаем зарплаты, людей тем более не сокращаем. Но насколько хватит этой подушки безопасности, я не могу сказать, мы сейчас считаем. Может, на месяц, может, на два. И думаю, ни один театр не скажет, что у него запасов хватит на более долгий срок, – рассказал директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников. – Но у нас ситуация специфическая, отличается от ситуации других театров. Мы сейчас в процессе переезда и готовимся к ремонту. Все это отвлекает от печальных мыслей. Люди заняты каждый день, театр похож на муравейник: таскаем, моем, упаковываем. Все при деле».

Конечно, актеры не получают тех денег, что им платили за выходы на сцену. Но репетиционный процесс не останавливался, за репетиции добавки к окладу будут, рассказали в театре.

В пресс-службе театра драмы сообщили, что у них пока все идет в штатном режиме, отказавшись от более подробных пояснений.

В музеях признались, что за март сотрудники получат меньше, чем обычно. Но основные обязательства учреждения культуры выполнят.

«У нас реорганизована работа людей. Научный состав и научно-просветительский состав дистанционно работают. Но есть часть задач, которые связаны с переездом музея, переносом фондов – и люди находятся непосредственно в музее. Зарплата у нас будет 6 апреля. И все ее получат, – прокомментировал директор музея изобразительных искусств Никита Корытин. – Конечно, когда музей работает в активном формате, у нас есть возможность из внебюджетных средств поощрять тех сотрудников, которые как-то себя проявили. Сейчас мы таких выплат обеспечить не сможем. Но есть те выплаты, которые мы должны по закону производить, и здесь все будет сделано».

Директор музея при этом добавил, что вопрос о поисках средств на выплату зарплат уместно будет ставить в начале мая.

«В начале мая, наверное, будет уместно ставить вопрос: как дальше жить? Март и апрель мы еще будем жить, как и раньше, – отметил Никита Корытин. – Но, поверьте, мы (музеи, – прим. ред.) собираем свои коллективы по крупицам. И ни у кого нет желания отправить сотрудников восвояси».

В музее истории Екатеринбурга тоже говорят, что накопления позволяют пока держать зарплату на уровне, почти не отличающемся от уровня прошлых месяцев.

«Зарплата формируется из двух источников – из бюджета и внебюджета. Соответственно, при падении внебюджетных доходов общий объем сокращается. Однако пока еще есть накопления, которые позволяют нам не урезать зарплаты сотрудникам и держать ситуацию под контролем. Кроме того, у нас есть такой инструмент, как «передвижка» зарплаты с более поздних кварталов с возможностью ее компенсации в будущем из внебюджетных средств, передвижка с других бюджетных статей учреждения или, мы надеемся, доначисления со стороны бюджета. Таким образом на ближайшие месяцы ситуация полностью под контролем», – прокомментировал директор музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский.

Кроме того, музей, вероятно, запустит антикризисные меры: скоро начнется продажа билетов на посещение экспозиций после снятия карантина. Такой «заем» у населения может принести хоть и небольшой, но доход.

Управление культуры: если зарплата существенно упала – жалуйтесь

В управлении культуры администрации Екатеринбурга корреспонденту «Нового Дня» сообщили, что ситуация контролируется ежедневно. Главная цель – не допустить существенного снижения зарплат.

«Ситуация, конечно, в разных учреждениях разная, потому как специфика деятельности каждого учреждения предполагает разное соотношение бюджетных субсидий и собственных доходов, поэтому сейчас мы оперативно практически с каждым учреждением предпринимаем соответственные его ситуации меры. Речи не идет о принципиальном снижении заработной платы, и уж тем более, об отпуске без содержания, – прокомментировал начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. – В настоящий момент осуществляются перемещение денежных средств бюджета с более поздних месяцев для своевременных выплат заработной платы за март, если есть их дефицит от внебюджетных поступлений. Общий принцип – справедливость и здравый смысл, невозможна ситуация, при которой не по вине сотрудника его оставляют без заработной платы или на голом окладе. Ситуация контролируется ежедневно. Если есть конкретные случаи, отличающиеся от наших рекомендаций, то можно обратиться в управление культуры, будем разбирать каждый».

В пресс-службе Министерства культуры Свердловской области на вопросы «Нового Дня» лаконично ответили: «На заработной плате сотрудников сложившаяся ситуация не отразится, поскольку областные учреждения культуры продолжают работу, но в дистанционном режиме». Как учреждения дистанционно пополняют внебюджетные фонды, не уточняется.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 26.03.20

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