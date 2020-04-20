Частные театры просят у минкультуры денег на зарплату актерам, минэкономразвития обещает принять меры

Частные театры и музеи обратились в министерство культуры Свердловской области с просьбой помочь с выплатами зарплат сотрудникам, коммунальных платежей. Пакет предложений направят в министерство экономики и территориального развития «для разработки комплекса мер». А пока что зарплаты актерам платят из средств, собранных на онлайн-эфирах и из пожертвований зрителей.

«Негосударственные театры региона представили министру культуры Свердловской области Светлане Учайкиной свои предложения по возможным мерам поддержки. В их числе, например, компенсационные выплаты работникам в размере минимального размера оплаты труда; предоставление налоговых льгот; уменьшение страховых взносов и подоходного налога; снижение арендной платы; сокращение коммунальных платежей; льготное кредитование, – сообщили сегодня в министерстве культуры Свердловской области. – Пакет представленных предложений будет направлен в министерство экономики и территориального развития Свердловской области для разработки комплекса мер по поддержке негосударственных организаций культуры и искусства».

Сегодня же руководитель Союза театральных деятелей России Александр Калягин выпустил официальное обращение к министерству культуры России, региональным властям, губернаторам и муниципальным управлениям культуры. В нем Калягин просит не бросать театры, поскольку «пандемия завершится, наладится жизнь, но она не будет полноценной, если будут разрушены театры; а эта угроза вполне реальная». Отдельно глава СТД ратует за частные театры, у которых единственный способ заработка – продажа билетов.

«Еще хочу сказать особо, что в поддержке нуждаются не только государственные и муниципальные театры, но и негосударственная сеть. Им сегодня еще тяжелее, ведь их финансовое благополучие целиком зависит от проданных билетов. Надо найти способ помочь и им. Без них театральная палитра России сильно обеднеет», – говорится в обращении Александра Калягина.

По данным Союза театральных деятелей России, сегодня поддержка, которую оказывают театрам в регионах, – мизерная.

«Удручающе обстоят дела в Пензенской области, но самое тяжелое положение в Санкт-Петербурге. При утверждении бюджета 2020 года, театры Санкт-Петербурга были поставлены перед фактом полного отсутствия средств на новые постановки (сокращение бюджетного финансирования). А теперь, когда театры несколько месяцев не будут играть спектакли, они лишились и доходов от продажи билетов, но компенсировать их никто не собирается. Правительство Санкт-Петербурга не только не планирует покрыть финансовые потери, связанные с отменами спектаклей, но и предлагает готовиться к сокращению (!!!) бюджетных ассигнований», – приводит примеры СТД.

«Новый День» ранее неоднократно сообщал, что в Свердловской области театры тоже оказались в непростой ситуации. Работу учреждения культуры приостановили еще 18 марта, в первую очередь это касалось областных и муниципальных. Частные театры с небольшими залами продавали по 49 билетов и продолжали работать до 27 марта (было разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 50 человек, – прим. ред.). В День театра все сыграли последние спектакли и закрылись, поскольку в регионе запретили любые массовые мероприятия. С тех пор учреждения культуры, доходы которых во многом зависели от продажи билетов, постепенно погружаются в глубокий кризис. Даже у муниципальных и областных учреждений культуры денег на зарплаты хватит до мая, об этом «Новому Дню» рассказывали руководители театров и музеев. После этого внебюджетные фонды иссякнут и максимум, на что смогут претендовать работники, – голые оклады.

Еще хуже ситуация у частных театров – там нет никакого финансирования из бюджета и учреждения оплачивали все свои нужды (коммунальные услуги, налоги, взносы в страховые фонды, зарплаты) только за счет средств от продажи билетов. Основатель «Коляда-театра» уже начал сбор средств на зарплату актерам через свои страницы в соцсетях. Николаю Коляде удалось выплатить сотрудникам часть денег за половину апреля именно благодаря помощи зрителей. Сейчас худрук продолжает устраивать сборы в ходе прямых эфиров, которые дает раз в неделю в соцсетях.

Такая же ситуация в Центре современной драматургии. Театр сейчас старается заполнять афишу онлайн-мероприятиями, чтобы собрать хоть какие-то средства на существование.

«Просто хочу сказать спасибо этим людям, которые поддерживают нас уже 3 недели. Все деньги, скопленные за год на отпускные сотрудникам и ремонт, у нас кончились, – написал на своей странице в Facebook руководитель ЦСД Антон Бутаков. – Нам скидывают от 35 рублей до 30 тысяч рублей. Каждая копейка важна. Спасибо большое! Мы продолжаем работать, делаем интереснейший онлайн! В поддержку театра было переведено 65 тысяч и куплено билетов со свободной датой на 36 500 (жалко, что эти деньги нам не приходят, так как билетные операторы тоже в шоке). Рыбзавод (театр располагается в цехах бывшего промпредприятия, – прим. ред.) пошел нам навстречу и платежи по аренде отложены до июня. Разбираемся с кредитами, и пытаюсь хоть как-то поддерживать сотрудников. В данной ситуации самое важное, что бы моим актерам и сотрудникам (нас 16 человек), было что есть и чем платить за квартиры».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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