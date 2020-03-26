Куйвашев приказал приостановить работу кафе, ресторанов, ночных клубов и ТЦ (ДОКУМЕНТ)

Губернатор Евгений Куйвашев вслед за мэром Москвы Сергеем Собяниным решил временно закрыть большинство заведений общепита и развлекательных учреждений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в новом указе требуется приостановить с 28 марта по 5 апреля работу заведений общепита (кроме торгующих едой навынос, без приема посетителей); магазинов (кроме аптек и магазинов, торгующих продуктами питания и непродовольственными товарами первой необходимости); организаций бытового обслуживания (кроме ритуальных услуг); ночных клубов, кинотеатров, дискотек, детских игровых комнат; иных развлекательных и досуговых заведений, в том числе торговых, торгово-развлекательных центров. Контроль за исполнением указа Куйвашев оставляет лично за собой. Кроме того, он запретил все публичные мероприятия, даже с количеством участников менее 50 человек.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 26.03.20

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