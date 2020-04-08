Николай Коляда просит помочь его театру деньгами: зарплату сотрудникам платить нечем

Художественный руководитель и создатель «Коляда-театра» Николай Коляда обратился к своим зрителем с просьбой помочь деньгами. Частный театр, который существует только на средства от продажи билетов, не работает с 28 марта. Зарплату сотрудникам платить нечем.

Обращение Николай Коляда разместил на своих страницах в социальных сетях. «Мне пишут и в театр звонят наши зрители, хотят помочь. Мне жутко неловко. Но – такая вот ситуация. 65 человек в театре без зарплаты. Помощи ждать не от кого. Если хотите помочь – вот номер моей карточки. 4279 1600 5409 1598. Правительство области обещало помочь – но когда это будет, никто не знает. Да и не до нас им, поди, сейчас. Не мне помощь нужна, сами понимаете. Я себе дачу в Майями не построю. Обещаю, что всем, кто поможет, после всей этой истории (кончится ведь она, надеюсь), подарить свои книги. Спасибо всем», – написал Николай Коляда.

«Коляда-театр» сыграл последний спектакль 27 марта, в День театра. Сначала предполагалось, что ограничительные меры по распространению коронавируса продлятся лишь до 5 апреля, но затем президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни до 30 апреля, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев – до 20 апреля. «Коляда-театр» – частный театр, который живет только за счет продажи билетов и грантов на постановку спектаклей. Сейчас, когда продажа билетов остановлена, средств на зарплаты актерам нет.

Добавим, что в сложном положении находятся и бюджетные учреждения культуры. Ранее «Новый Регион» уже писал: по словам руководителей театров и музеев, денег на зарплаты хватит максимум до мая.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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