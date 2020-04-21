У государственных театров не будут отбирать финансирование за не поставленные спектакли

Министерство культуры Свердловской области сообщило, что не будет сокращать финансирование государственных театров и музеев при не выполнении госзадания не более чем на 5%. Это означает, что театры не обяжут возвращать деньги за спектакли, которые не вышли из-за коронавируса, а музеи – за несостоявшиеся выставки.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе министерства культуры Свердловской области, правительством России было принято постановление, позволяющее не уменьшать объем финансирования учреждений при сокращении показателей государственного задания. Аналогичные меры рассмотрят и для областных театров и музеев.

«В случае, если объемные показатели государственного задания будут не выполняться более чем на пять процентов, необходимо будет принятие правовых актов правительства Свердловской области в целях сохранения финансирования», – уточнили в министерстве культуры области.

Для театров выполнение госзадания состоит в постановке определенного количества спектаклей, проведении каких-либо мероприятий, на которые из бюджета дополнительно выделяются средства. Для музеев госзадание – это организованные выставки. Естественно, в условиях, когда все учреждения культуры в России закрыты, выполнить задание на 100% невозможно. Но пока в Свердловской области театры не анонсировали отмены премьер – только переносят даты.

«Ряд проектов учреждений культуры Свердловской области, реализация которых планировалась в рамках государственного задания, на сегодняшний день приостановлена по объективным причинам. При этом работа над проектами именно приостановлена, но не прекращена – премьеры и презентации перенесены, а не отменены. Тем не менее, каждый случай невыполнения государственного задания, если подобные ситуации возникнут, в региональном Минкультуры готовы рассмотреть в индивидуальном порядке», – сообщили в министерстве культуры.

Добавим, что схема финансирования театров и музеев обычно складывается из бюджетных средств и внебюджетных доходов (продажи билетов). Как ранее писал «Новый День», 80-90% средств из бюджета идут на выплату зарплаты сотрудникам учреждений. Руководители культурных учреждений Свердловской области уже говорили, что денег на зарплаты пока хватает до мая. Как будет развиваться ситуация дальше, пока не понятно.

Что касается частных театров, то пакет предложений по поддержке таких учреждений министерство культуры передало в минэкономразвития Свердловской области. Пока же театры, которые раньше выживали только за счет средств от продажи билетов, собирают деньги, устраивая онлайн-эфиры и спектакли. Но речь идет о небольших суммах, которых не хватит даже на зарплату.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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