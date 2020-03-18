В Екатеринбурге начали закрывать театры – уже закрыты оперный и ТЮЗ

В Екатеринбурге на карантин по коронавирусу закрыты уже два театра – оперный и ТЮЗ. Остальные учреждения культуры пока продолжают давать спектакли и концерты.

Напомним, накануне вечером Министерство культуры России приняло решение закрыть все подведомственные театры, музеи и библиотеки в связи с угрозой распространения коронавируса при проведении массовых мероприятий. Поскольку речь шла только о федеральных учреждениях, в Екатеринбурге под это распоряжение попал только один театр – оперный. Уже сегодня здесь нет спектаклей. Билеты зрители могут сдать в кассу театра. Но в театре просят зрителей повременить с этим: после отмены карантина все билеты будут действительны – по ним можно будет пойти на любой спектакль. Таким образом, театр надеется сократить издержки.

Буквально несколько минут назад о закрытии сообщил театр юного зрителя, который находится на балансе муниципалитета. В театре ссылаются на указ губернатора Свердловской области о запрете массовых мероприятий численностью более 50 человек.

«В связи с распространением коронавирусной инфекции и в соответствии с указом губернатора Свердловской области все спектакли Театра юного зрителя отменяются с сегодняшнего дня (18 марта) до 12 апреля. Билеты можно вернуть в кассе театра. Театральная касса работает в обычном режиме – с 9:00 до 19:00 ежедневно. Билеты, приобретенные онлайн, возвращаются также в кассе театра. Для осуществления такого возврата необходим паспорт и номер карты, с которой сделана покупка», – говорится в сообщении ТЮЗа.

Остальные театры и филармонии на момент публикации материала продолжали работать. В театре драмы, филармонии, кукольном театре и других учреждениях «Новому Дню» сообщили, что информация меняется постоянно.

«Мы ждем общий сбор труппы в 15 часов. Там прозвучат какие-то решения», – рассказали в кукольном театре.

«У нас пока нет документа о запрете мероприятий более 50 человек. И все концерты пока идут в соответствии с афишей. Есть только замены иностранных артистов. Плюс у нас приняты дополнительные меры дезинфекции. Так, зрители, придя с улицы и сдав вещи в гардероб, могут продезинфицировать руки», – прокомментировали в Свердловской филармонии.

В пресс-службе Министерства культуры Свердловской области «Новому Дню» обещали прокомментировать ситуацию в целом чуть позже.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 18.03.20

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