В Свердловской области введены особые меры из-за коронавируса (ДОКУМЕНТ)

В распоряжении «Нового Дня» оказался указ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о введении на территории региона режима повышенной готовности из-за ситуации с распространением коронавируса. Сам документ еще не опубликован, однако в департаменте информполитики подтвердили его подлинность.

В указе говорится о том, что до 12 апреля введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. Тем, кто был в территориях, где зарегистрированы случаи Covid-19, и у кого проявились симптомы ОРВИ, нужно находиться дома и вызывать врача – самим ходить в поликлиники не надо. Также тем, кто «вернулся из неблагополучных по коронавирусу стран, проживающим с ними гражданам, а также лицам, имеющим предписания Роспотребнадзора, необходимо обеспечить самоизоляцию, сообщить о себе властям, незамедлительно обращаться к медикам при появлении симптомов». «Минздраву поручено создать условия для оформления больничных гражданам, прибывшим из территорий риска, без посещения медучреждений», – говорится в документе.

В указе сказано, что предусмотрена дополнительная дезинфекция мест массового пребывания людей, в том числе жилищного фонда и общественного транспорта. «Посещение детьми садиков, школ и иных учебных заведений по решению родителей», – сказано в документе.

Документ

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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