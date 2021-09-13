Прокуратура проверит информацию о невыплате зарплаты музейщикам Екатеринбурга

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по сообщению СМИ о том, что в Объединенном музее писателей Урала сотрудники за август получили не всю зарплату. Кто-то не досчитался 5-7 тысячи рублей.

«По сообщению СМИ, сотрудникам Объединенного музея писателей Урала не была выплачена в полном объеме заработная плата. Прокуратура проверит соблюдение трудовых прав работников, в том числе в части начисления стимулирующих выплат, соблюдение сроков перечисления заработной платы. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщает сегодня пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

О том, что музейщикам выплатили не всю зарплату за август, сообщало агентство «Ura.ru». Якобы сотрудники недополучили по 5000-7000 рублей, притом что в среднем зарплата составляет 25 тысяч. Директор учреждения объяснила это тем, что не все получили стимулирующие выплаты. Их платят из внебюджетного фонда учреждения, который пополняется продажами билетов в Камерный театр. А в августе спектаклей было мало, поэтому средств не хватило. Деньги музейщикам обещали доначислить в сентябре.

Добавим, что и ранее Объединенный музей писателей Урала в непростые времена сокращал зарплату сотрудникам. Например, так было во время тотального локдауна, когда музеи в Екатеринбурге не работали. Тогда сотрудникам сократили выплаты на 20%.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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