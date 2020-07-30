В Екатеринбурге отремонтируют сцену в Литквартале и построят новые уличные площадки для музыкантов и артистов

Литературный квартал, который сейчас становится одной из главных культурных площадок в Екатеринбурге, ждет капитальная реконструкция. Кроме того, в планах управления культуры создать и другие открытые пространства, где могли бы выступать актеры театров и музыкальные коллективы. Правда, речь идет не об этом лете.

С 20 июля в Свердловской области разрешено проводить культурные мероприятия на свежем воздухе. При этом музыканты и представители театров жаловались, что сейчас практически нет таких площадок, которые технически позволили бы проводить качественные мероприятия. Как ранее писал «Новый День», в Екатеринбурге одной из самых востребованных площадок в центре стала сцена в Литературном квартале. Здесь уже дает свои спектакли «Театрон», скоро пройдет музыкальный опенэйр с участием многих музыкантов, планируется устраивать читки пьес и прочие культурные мероприятия. При этом сцена в Литквартале находится не в самом лучшем состоянии: она устарела и морально, и физически. Более того – в сквере нет туалетов.

Начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков, отвечая на вопрос «Нового Дня» в ходе пресс-конференции ТАСС, сообщил, что и сцену, и весь Литературный квартал скоро будут капитально реконструировать.

«Про Литературный квартал уместный вопрос. Буквально недавно был объезд главы Кировского района, и мы были в Литературном квартале, серьезно поднимали вопрос о его реновации. Там есть серьезные вопросы по замене инженерных сетей и прочие. Причем реконструкция квартала есть и в указе губернатора области, посвященном празднованию 300-летия Екатеринбурга, – рассказал Илья Марков. – 19 августа мы планируем общественные слушания, в ходе которых заверим техзадание на разработку концепции. А дальше будет объявлен конкурс на разработку концепции. И в нем будет и реконструкция эстрады, и зрительных мест. Это сейчас одна из самых популярных площадок, которая должна быть загружена».

Начальник управления культуры также отметил, что сейчас при проектировании тех или иных общественных пространств учитывается возможность проводить там в будущем культурные мероприятия.

«У нас был такой проект «Мобильный культурный центр», в рамках которого мы выезжали в скверы, парки. Он был призван обживать новые пространства с культурной точки зрения. В этом плане микрорайон Академический активно идет на сотрудничество. Преображенский парк, скорее всего, будет дополнен инфраструктурой, которая позволит устраивать там мероприятия. Новый участок набережной за цирком – там уже программируем некую культурную деятельность. Это значит, будет свет, возможность подключения аппаратуры, разноуровневая поверхность, которая позволяет смотреть комфортно. Какого-то прям списка площадок я вам не назову, но сейчас при разработке новых проектов мы учитываем эти требования [возможность устраивать мероприятия]», – прокомментировал Илья Марков.

Напомним, в Свердловской области культурные учреждения уже 4 месяца не принимают зрителей. В театрах запрещено устраивать спектакли, в залах – концерты. Ранее в управлении культуры говорили, что только в Екатеринбурге общая суммы выпадающих доходов в период с марта по сентябрь составит 350 миллионов рублей. Из фондов оплаты труда были отозваны бюджетные средства, зарплаты упали на 20%. Когда учреждения культуры смогу возобновить работу со зрителями в своих помещениях, пока неизвестно.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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