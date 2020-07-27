Сцена в Литературном квартале станет центром культурного притяжения: здесь будут концерты и спектакли

«Ракушка» в парке Литературного квартала может стать главной площадкой для любителей культуры на ближайший месяц. Здесь уже идут спектакли, а в ближайшее время проведут музыкальный фестиваль с живыми концертами, рассматривается вопрос о постоянном выступлении коллективов.

С 20 июля в Екатеринбурге разрешили проведение культурных мероприятий на свежем воздухе с заполняемостью площадки не более чем на 50%. Сейчас многие концертные площадки заняты поиском такой сцены, которая отвечала бы их требованиям. Оказалось, что таких в городе почти нет.

«Мы ищем сейчас площадку, ведем переговоры. Но у нас большие требования – мы не можем просто выйти на Плотинку и играть. Музыкантам нужна профессиональный звук, оборудование. Плюс нужно, чтобы площадка была огорожена, чтобы во-первых, соблюдать требования о ее заполнении на 50%, а во-вторых, чтобы продавать билеты – надо ведь хотя бы гонорары музыкантам оплачивать, – рассказал со-продюсер клуба EverJazz Алексей Глазырин. – Думаю, что к 1 августа примем какое-то решение».

Сейчас, по словам представителей культурных организаций, подходящих под все условия площадок в городе почти нет. В ЦПКиО есть сцена, но там довольно трудно огородить небольшую территорию, чтобы не допускать скопления людей при проведении концертов. Есть небольшие дворики при ресторанах, музеях, но они не оборудованы для профессиональных выступлений. По сути сейчас единственная площадка, которая готова принимать артистов – и уже принимает, – это сцена в Литературном квартале, так называемая, «ракушка».

Как ранее писал «Новый День», там 23 и 24 июля уже давал первые спектакли «Театрон». Следующие спектакли там же пройдут 30 и 31 июля: «Хочу купить вашего мужа» и «Мужчинам вход воспрещен». А 4 августа в Литквартале начнется фестиваль Open Air Fest, который проводит Дом музыки.

«Все поверхности предварительно будут тщательно обработаны, перед входом в парк у каждого слушателя будет измеряться температура, слушателям будет предоставлена возможность обработать руки антисептическими средствами. От гостей фестиваля мы тоже ждем соблюдения техники безопасности: носите маску и перчатки, используйте средства для обработки рук, соблюдайте дистанцию», – попросили в Доме музыки.

На открытии фестиваля выступит камерный оркестр «B-A-C-H», в другие дни можно будет услышать трио Craft (мандолина, скрипка, контрабас), саксофонистов «По-Квартет» и других музыкантов. Как рассказал «Новому Дню» источник в сфере культуры Екатеринбурга, на концерты в Литквартале рассчитывает и филармония. Так что афиша может скоро пополниться. При этом и сам сквер, и сцена в Литквартале могут преобразиться. Сейчас они выглядят довольно запущенными, не было элементарных туалетов. Но в связи с возросшей популярностью площадки этот вопрос придется оперативно решить. Также в Литквартале планируют сделать фудкорт.

Напомним, 20 июля губернатор Свердловской области подписал указ, которым разрешил проведение массовых культурных мероприятий на свежем воздухе, а также прием зрителей в музеях, репетиционный процесс в театрах – пока без зрителей. 29 июля в Екатеринбурге начнется еще один музыкальный фестиваль – Венский фестиваль музыкальных фильмов. Он пройдет около здания УрФУ на площадке под открытым небом.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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