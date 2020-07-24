Weekend возвращается: спектакль «Женщины на грани нервного срыва» и выставка Дали «вживую» и поход в зоопарк

После четырехмесячного затишья в Екатеринбурге возобновляется культурная жизнь «в реале». В эти выходные уже можно сходить на спектакль под открытым небом – «Театрон» покажет «Женщин на грани нервного срыва». В галерее «Синара Арт» открыта выставка графики Сальвадора Дали. Работают частные музеи – экспозиции посвящены компьютерам, СССР и сексу.

С 20 июля в Свердловской области разрешили проводить культурные мероприятия на открытом воздухе с заполняемостью площадки не более 50%, начался прием посетителей в музеях и библиотеках. И пока большинство муниципальных и городских площадок еще готовятся к открытию, частные учреждения уже ждут своих гостей. «Новый День» подобрал для вас несколько вариантов – как культурно провести выходные, наконец-то оторвавшись от экрана монитора.

«Театрон» первым начал играть спектакли

Небольшой частный театр «Театрон» после четырехмесячного перерыва первым решил возобновить работу. Играть на сцене в закрытых помещениях пока нельзя, поэтому артисты приглашают зрителей на открытые площадки. Первый спектакль показали вчера – «Хочу купить вашего мужа». А сегодня, 24 июля, в 19 часов на сцене летнего театра в Литературном квартале покажут комедию «Женщины на грани нервного срыва». Естественно, площадка будет заполнена лишь наполовину, рассадка зрителей осуществляется с учетом социальной дистанции, благо, скамейки амфитеатра позволяют это сделать без проблем.

А через неделю «Театрон» планирует дать два спектакля во внутреннем дворике Музея архитектуры на улице Горького.

Место проведения: летний театр (ул. Пролетарская, 14).

Вход: 400-500 рублей. Билеты нужно бронировать заранее по телефонам: 371- 43-86, 371-55-61.

Сюрреализм Сальвадора Дали – в галерее «Синара Арт»

Свои двери для посетителей открыла галерея «Синара Арт». Заработали выставочный зал временных экспозиций, веранды пиццерии и винного бара, багетная мастерская «Бармин Студия» (по записи). Готовится к открытию двор комплекса с разнообразной программой для горожан.

В выставочном зале сейчас продолжает действовать экспозиция, открытая еще до пандемии, – графика Сальвадора Дали «Сюрреализм – это Я». Всего на выставке представлены 11 графических серий, среди которых такие известные, как «Посвящение Леонардо да Винчи» и «Капричос Гойи Сальвадора Дали». Некоторые графические коллекции великого художника привезены в город впервые.

Посещение выставки возможно только по сеансам, которые начинаются каждый час – с 11 до 20 часов. Записаться можно по телефону: +7 (343) 358 99 96. Без маски посетителей не пускают.

Место проведения: «Синара Арт» (Верх-Исетский бульвар, 15/4).

Вход: 250-350 рублей.

Про компьютеры, СССР и секс – заработали частные музеи

В выходные можно посетить постоянные экспозиции нескольких частных музеев, которые тоже открыли двери на этой неделе. Так, заработал «Музей об Этом» (ул. Луначарского, 133). Можно прийти индивидуально либо заказать экскурсию (максимум – для двоих человек, пришедших вместе). «Из первобытного строя вы постепенно перенесетесь в наши дни. Вы увидите удивительные исторические экспонаты. И узнаете о той части мировой истории, которую не преподают в школе», – обещают в музее. Посещение экспозиции – бесплатно, экскурсия – 400 рублей.

Музей компьютеров и игр (ул. 8 Марта, 2) приглашает на выставку, где можно узнать об истории разработки программ, компьютеров и игр. Билеты стоят 400-500 рублей. Запись обязательная не менее чем за сутки: +7(343)344-62-23. Одновременно пускают только тех, кто пришел вместе.

Заработал и музей советского быта «Сделано в СССР» (ул. Чебышева, 4). Здесь действует постоянная экспозиция, которая перенесет вас в детство. Ковры на стенах, панцирные кровати, комоды и черно-белые телевизоры. Серванты с посудой и кружевными салфетками, старые телефоны, проигрыватели и радиоприемники – словом, здесь вы найдете элементы быта советского человека разных десятилетий. Вход – 200-300 рублей. Посещение нужно бронировать по телефону: 8 (912) 23 11 229.

С детьми – в зоопарк

В Екатеринбурге с 25 июля открывается зоопарк после длительного карантина. Для осмотра будут доступны все уличные экспозиции и павильоны, в которых животные содержатся круглогодично. Только два здания с зимними экспозициями обезьян и тропических птиц будут закрыты, поскольку все их обитатели переведены в летние вольеры.

За время карантина в коллекции зоопарка произошло пополнение – родились лисята, скунсы, зеленые мартышки.

«Все малыши очень доверчивы, и еще никогда не видели большого количества людей, да и старые обитатели зоопарка уже успели отвыкнуть от шума, поэтому очень просим посетителей вести себя этично и также соблюдать правила поведения на территории зоопарка», – просят сотрудники.

Вход в зоопарк будет осуществляться строго при наличии медицинской маски или респиратора. На территории необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Место проведения: зоопарк (ул. Мамина-Сибиряка, 189).

Вход: 150-350 рублей.

Картины про «Битлз» и выставка про войну – в Белинке

Библиотекам тоже разрешили принимать посетителей. Можно смело отправляться в Белинку, где работает, например, бессрочная выставка картин уральского художника Сергея Парфенюка, посвященная британской группе The Beatles. Художник – большой поклонник творчества Великолепной четверки и входит в число 150 известных художников в международном проекте Beatles Art (США). Он говорил, что многие работы были написаны под впечатлением от их музыки. На выставке представлены портреты Пола МакКартни, Джона Леннона, Джорджа Харрисона и Ринго Старра.

22 июля открылась новая выставка, приуроченная к 75-летию Победы. На выставке представлены разные книги, в том числе и краеведческого характера: документальные источники, художественная литература, альбомы, сборники научных работ, биографии. Традиционно экспозицию сопровождает мультимедийная часть.

Место проведения: библиотека им. Белинского (ул. Белинского, 15).

Вход: свободный.

За город – на Невьянскую башню

Невьянский музей наклонной башни тоже возобновил работу. Посетителей пустят и на главную достопримечательность – на наклонную башню, – и в помещения музея. Но гостей просят отнестись с пониманием: количество мест ограничено, поэтому тоже действует предварительная запись: в Невьянске – по телефону: 8 906 811 67 64; в Нижнетуринский краеведческий музей – 8 34342 2 57 81. Вход в музей и дальнейшее нахождение в нем посетителей допускается только в гигиенической маске или респираторе.

Место проведения: Невьянск.

Вход: 200-400 рублей для индивидуального посещения.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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