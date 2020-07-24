Екатеринбургский зоопарк открывается после карантина

Завтра, в субботу, 25 июля, после длительного перерыва откроется екатеринбургский зоопарк. Для осмотра будут доступны все уличные экспозиции и павильоны, в которых животные содержатся круглогодично. Здания с зимними экспозициями обезьян и тропических птиц будут закрыты, поскольку все их обитатели переведены в летние вольеры.

В пресс-службе зоопарка уточнили, что вход на территорию будет возможен строго при наличии медицинской маски или респиратора. В зоопарке необходимо соблюдать социальную дистанцию. Его сотрудники просят не приходить посетителей с симптомами, характерными для ОРВИ. «Помните, что вы несете ответственность не только за свое здоровье, но и за благополучие наших животных, многие из которых могут быть восприимчивы к новой коронавирусной инфекции», – добавили в зоопарке.

Как уже писал «Новый День», во время карантина какие-то животные скучали без людей, а какие-то – наоборот. «Многие наши питомцы скучают по посетителям, когда кто-то проходит мимо, они выстраиваются вдоль решеток. А некоторые, наоборот, балдеют, что никого нет. Например, змеи очень вольно себя ведут», – рассказывала в мае директор зоопарка Светлана Прилепина.

Зоопарк без посетителей

Екатеринбург, Елена Владимирова

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