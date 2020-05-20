«За три недели продали всего 12 билетов»: екатеринбургский зоопарк просит горожан поддержать животных онлайн (ВИДЕО, ФОТО)

Екатеринбургский зоопарк за время пандемии лишился 70% доходов. Большая часть средств поступала от продажи билетов, но питомник уже два месяца закрыт для посетителей. При этом работа учреждения не останавливалась – каждый день животных надо кормить и ухаживать за ними.

«Хотя ситуация складывается непросто, в зоопарке все идет своим чередом. Мы уже выпустили животных в летние вольеры. У многих видов есть приплод. Детеныши появились у кенгуру, ленивцев, второй ребенок появился в семье зеленых мартышек, есть прибавление у енотов. Многие наши питомцы скучают по посетителям, когда кто-то проходит мимо, они выстраиваются вдоль решеток. А некоторые, наоборот, балдеют, что никого нет. Например, змеи очень вольно себя ведут», – рассказала директор зоопарка Светлана Прилепина во время сегодняшнего пресс-тура.

Зоопарк без посетителей

По ее словам, сейчас зоопарк живет только за счет поддержки муниципального бюджета и пожертвований от горожан. Администрация города дает деньги на корма животным, кроме того, в зоопарке на такой случай был запас мяса, рыбы, круп и сена для питомцев. Но экзотическим обезьянам нужны свежие фрукты и зелень. Эти поставки не прекращались, и в результате зоопарк накопил серьезные долги. «Помимо этого, есть текущие расходы – коммунальные платежи, вывоз мусора, охрана, бензин. Нужно полностью выплачивать зарплату коллективу. У нас в штате работают 170 человек, никому зарплату не сокращали. Сотрудники все понимают, истерик ни у кого нет», – отметила Светлана Прилепина.

Зоопарк сейчас предлагает горожанам приобрести на сайте бессрочный билет, который можно использовать в любой день после официального открытия. Но продажи идут плохо – за три недели продано всего 12 билетов. «Мы смотрим сводки других зоопарков: в Красноярске продано 2 тысячи билетов, в Калининграде 1400 билетов, в Барнауле около 3 тысяч. Неужели у нас самые равнодушные жители?», – посетовала директор. Но добавила, что персонал очень благодарен тем горожанам, которые оформляют опекунство над животными и помогают деньгами. За время карантина шефство получили 12 обитателей зоопарка.

Начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков сообщил, что зоопарк получит дополнительно 24 миллиона рублей из городского бюджета на хозяйственную деятельность. Деньги выделены как компенсация затрат на налоги, закупку кормов и оплаты труда сотрудникам, которые в карантин ежедневно находились на рабочем месте.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 20.05.20

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