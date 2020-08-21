В зоопарке Екатеринбурга пока не планируют переводить животных в зимние вольеры

Посетители зоопарка еще долго смогут увидеть экзотических животных и птиц в летних вольерах. Как сообщила «Новому Дню» начальник отдела по связям с общественностью Екатерина Уварова, сейчас животные находятся в летних вольерах, поскольку температура воздуха днем и ночью соответствует нормам, а столбик термометра не опускается ниже нуля.

«У каждого есть теплое место, куда он может спрятаться, плюс ко всему, находиться на свежем воздухе животным нравится больше и действует на них положительно. Не стоит забывать, что любой переезд для них – это стресс, поэтому лишний раз беспокоить их нет смысла. К тому же у нас в зоопарке содержится больше 360 видов животных, поэтому перевод в зимние вольеры мы начинаем постепенно. Первыми у нас обычно переезжают такие тропические птицы, как туканы. Самыми последними мы переводим обезьян, поскольку у них в вольерах организован переход между павильонами, поэтому они могут свободно гулять и выбирать место, которое будет им по душе», – рассказала Екатерина Уварова.

Она отметила, что те ограничительные меры, что действуют сейчас, не повлияли на количество посетителей: «Если сравнивать посещаемость с другими годами, то она у нас не изменилась. Конечно, погодные условия играют тут ключевую роль, но, что касается карантина, то от него у нас посетителей не уменьшилось, что не может не радовать. Также на территории зоопарка у нас действует масочный режим. Поэтому, если вы решите заглянуть в гости, необходимо будет запастись масками», – предупредила Екатерина Уварова.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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