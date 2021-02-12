В екатеринбургском зоопарке подвели итоги пандемийного года и рассказали, какие сюрпризы ждут посетителей в 2021-м

Какие мероприятия проводились в юбилейный год для екатеринбургского зоопарка и какие изменения можно будет увидеть уже в этом году – сегодня на пресс-конференции рассказали директор екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина и заместитель директора по формированию коллекции Павел Грачев.

«Прошлый год для екатеринбургского зоопарка был, безусловно, знаковым. С одной стороны ограничительные мероприятия, а с другой – 90-летие. В условиях пандемии зоопарк был закрыт для посетителей 119 дней. Они как раз пришлись на наше самое активное время. Это май, июнь, июль. В прошлом году нас посетило 222 тысячи человек, это в 2,3 раза меньше, чем обычный средний показатель прошлых лет», – рассказала Светлана Прилепина.

Она также подчеркнула, что работники сделали все, чтобы животные не почувствовали серьезных изменений: «Безусловно, животные наши скучали по посетителям, но они были накормлены и ухожены».

По словам директора зоопарка, пандемия позволила выполнить ряд нескольких серьезных ремонтов, как по общему содержанию территории, так и по ремонту артезианской скважины, которая наполняет бассейны у бурых и белых медведей, а также по косметическому ремонту в вольерах белых медведей, львов, крокодила и многих других.

«В 2020 году мы перешли на работу в онлайн-формате. Появились такие мероприятия, как утренний кофе, онлайн-лекции, которые рассказывают о животных, онлайн-кормление, и впервые мы попробовали вести занятия на площадке Zoom с элементами анималотерапии. Все они будут продолжены и в новом году», – отметила Прилепина.

Павел Грачев рассказал, что в прошлом году у 33 видов животных родилось 125 детенышей. Родителями, например, стали кустарниковые кенгуру, лисы и некоторые приматы. «У нас все идет своим чередом. Природу закрытием зоопарка не отменить», – сообщил Грачев.

Появились и новые обитатели, которых подарили зоопарку коллеги из других городов на юбилей. «Что касается подаренных нам животных, мы еще не успели получить все, так скажем, подарки. В силу того, что сейчас зима и не всех можно посадить на самолет и отправить к нам. Надеемся, что когда потеплеет, мы получим все свои приятные радости. Всего нам подарено 10 животных, – рассказал Грачев. – Ближе к лету, скорее всего, в мае или июне к нам приедет росомаха, которую нам подарил московский зоопарк. Также мы ждем гавиалового крокодила, красивого желтого ужа. На данный момент у нас уже есть краснорукий тамарин и кинкажу».

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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