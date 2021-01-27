Торт из огурцов и рыбы: екатеринбургский зоопарк отметил день рождения белого медведя (ФОТО, ВИДЕО)

В екатеринбургском зоопарке сегодня отпраздновали день рождения белого медведя Умки – мишке исполнилось 25 лет. Юбиляру вручили торт, угощение досталось и его подруге.

Торт для медведя

«По нашим подсчетам, Умке 25 лет, настоящий юбилей. Сотрудники секции хищных животных сделали большой трехъярусный торт для нашего сладкоежки. Умка, что удивительно, больше всего любит не мясо или рыбу, а огурцы, арбуз и, как сегодня выяснилось, сладкое варенье. Сотрудники делали торт в течение трех дней, это была специальная послойная заморозка: один слой с вареньем, второй с рыбой и огурцами и третий – из фруктов и овощей. Как вы видите, Умка по достоинству оценил подарок», – рассказала начальник отдела по связям с общественностью Екатерина Уварова.

Медведь Умка

Питомец зоопарка родился в дикой природе, и его точную дату рождения никто не знает, но чаще всего белые медведи рождаются в конце декабря – начале января. Обычно зоопарк отмечает его день рождения в третью субботу января, но из-за пандемии все массовые мероприятия отменены, а потому было решено отпраздновать пораньше, позвать журналистов и показать Умкин день в инстаграме.

Медведица Айна

«Совсем маленьким малышом он осиротел, забрел в поселок, где его чуть было не растерзали собаки, у него до сих пор на голове шрам, который напоминает о той непростой встрече. Но к счастью, на шум драки пришли люди, маленького медвежонка отбили. Некоторое время держали у себя в сарае, кормили мясом и рыбой. Он рос, начал представлять опасность для людей и встал вопрос, куда же его девать. Был 98-й год, наш зоопарк как раз искал белого медведя, мы организовали его доставку с Севера к нам в Екатеринбург, и с апреля 1998 года Умка появился в коллекции нашего зоопарка», – поделилась Екатерина Уварова историей появления Умки.

Медведица Айна

Чуть позже к нему в зоопарк из Перми приехала медведица Айна. Звери живут мирно, друг друга не обижают. Причем в дикой природе медведи – одиночки, находят пару только на период размножения, и в зоопарках они живут раздельно. Но из-за коронавируса посетителей в зоопарке немного – какое-то время их вообще не было, поэтому впервые за 20 лет медведи практически целый год прожили вместе. Сегодня их разделили – чтобы они не поругались из-за угощения.

Айна и Умка

С чего начал праздничный обед Умка и что приготовили для Айны – смотрите на видео.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 27.01.21

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