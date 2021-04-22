Зоозащитники требуют предать смерти ребенка, виновного в гибели медведя Умки (ФОТО)

Активисты МГЕР устроили пикет у зоопарка в Екатеринбурге – девушки и молодые люди в брендированных партийных ветровках с плакатами «Берегите животных», «Не бросайте игрушки в вольеры!», «Животные не игрушки, не надо с ними играть» «Мяч может быть страшнее пули» стояли у входа в городской зверинец. «В первую очередь мы обращаемся к посетителям зоопарков с призывом бережно относиться к животным и не подвергать их жизнь и здоровье риску. Мы считаем необходимым более тщательно регламентировать правила посещения зоопарков и правила проноса посторонних вещей на территорию зоопарков», – прокомментировал «Новому Дню» координатор МГЕР по УрФО Артем Николаев.

Между тем в пресс-службе зоопарка агентству рассказали, что после смерти Умки получили большое количество комментариев, в том числе – довольно агрессивных. По словам начальника отдела по связям с общественностью Екатерины Уваровой, некоторые даже требуют убить ребенка, бросившего мячик, отдав его на растерзание хищникам. В зоопарке, впрочем, пока не решили, будут ли вообще как-то наказывать виновника гибели Умки, когда найдут его. «Мы сейчас отсматриваем камеры, их много, процесс этот небыстрый. Кроме того, одно дело – когда кто-то причинил умышленный вред животному, другое – случайность», – заметила собеседница агентства.

Напомним, о смерти белого медведя стало известно в начале этой недели. 25-летний Умка внезапно умер, а на вскрытии была установлена причина – оказалось, что он съел брошенный кем-то резиновый мячик, желудок хищника не справился с инородным телом, и медведь скончался.

Умка родился в дикой природе, но рано осиротел – его подобрали жители поселка Биллингс, отбив от стаи собак, после встречи с которыми у медведя на всю жизнь остался шрам на голове. Несколько месяцев Умка жил в сарае, питаясь рыбой и мясом моржей и тюленей, которые ему приносили местные. Когда медведь вырос, он стал опасен для людей, поскольку не боялся их и мог напасть, но и выпустить его на волю тоже было нельзя – он не был научен охотиться и спасаться от врагов и болезней. Поэтому Умке нашли дом – Екатеринбургский зоопарк, куда с Чукотки перевезли авиарейсом со стыковкой в Москве. «Очень быстро он завоевал любовь и уважение обслуживающего персонала своим умом и строгим характером, а чуть позже – покорил сердца и всех посетителей. 25 лет жизни он был настоящей звездой и любимцем публики, неизменно собирая толпы восторженных зрителей около своей персоны», – рассказали в зоопарке.

У Умки осталась подруга – белая медведица Айна, которая грустит без своего товарища. В зоопарке же напомнили, что игрушки для животных, содержащихся в неволе, должны быть сделаны из натуральных материалов или изготовлены так, чтобы не навредить зверю.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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