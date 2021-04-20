В екатеринбургском зоопарке трагически погиб белый медведь

Трагическое происшествие в екатеринбургском зоопарке – утром скоропостижно скончался один из двух белых медведей по кличке Умка. Недавно горожане отмечали его день рождения. Животное считалось одним из любимцев посетителей.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, Умка съел брошенный кем-то в вольер детский мячик. Справить с инородным телом желудок не смог.

В зоопарке напоминают историю жизни медведя: Умка родился в дикой природе. Совсем маленьким медвежонком он остался без матери. Без помощи человека ему было не выжить в дикой природе. Малыша подобрали жители посёлка Биллингс, отбив его от стаи поселковых собак. От этого столкновения у Умки на всю жизнь остался хорошо заметный чёрный шрам на лбу. Четыре месяца Умка жил в сарае, питаясь принесёнными рыбой и копульхеном (очень жирным мясо моржей и тюленей) но, постепенно подрастая, взрослеющий хищник стал представлять опасность для окружающих. Встал вопрос о дальнейшей судьбе медведя. Выпустить в природу такое животное не представляется возможным – ни охотиться, ни спасаться от врагов и болезней искусственно выкормленный зверь не умеет. Людей не боится – а значит, может напасть.

Единственным спасением было найти постоянное местожительство в зоопарке. Таким домом для Умки стал Екатеринбургский зоопарк.

24 апреля 1998 года, после длительного авиаперелёта с Чукотки через Москву на Урал, Умка поселился в Екатеринбурге. Очень быстро он завоевал любовь и уважение обслуживающего персонала своим умом и строгим характером, а чуть позже – покорил сердца и всех посетителей. 25 лет жизни он был настоящей звездой и любимцем публики, неизменно собирая толпы восторженных зрителей около своей персоны.

Сотрудники зоопарка тяжело переживают потерю животного и напоминают: для крупных животных, содержащихся в неволе, игрушки должны быть из натуральных материалов или специальные, максимально продуманные и изготовленные с учётом всех физиологических особенностей вида. Так, например, игрушки для белых медведей закупаются у фирмы, специализирующейся на изготовлении профессиональных предметов для обогащения среды зоопарковых животных.

Отметим, что теперь в екатеринбургском зоопарке остался только один белый медведь – Айна.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 20.04.21

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