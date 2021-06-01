Прокуратура выясняет причины смерти белого медведя в Хабаровске

В Хабаровске выясняют причины смерти белого медведя в зоосаде «Приамурский». Животному было шесть лет.

Медведь Хабар прибыл в зоосад в 2017 году, на тот момент ему было три года. Он содержался в рамках программы опеки белых медведей в зоопарках России. У него также есть сестра-двойняшка по кличке Снежана, которая живет в одном из венгерских зоопарков.

Как сообщили РИА «Новости» в «Приамурском», сейчас случай гибели Хабара не комментируют. В межрайонной природоохранной прокуратуре заявили, что проводится проверка. «Причины назовем только после ознакомления с материалами о проведенном вскрытии», – рассказали в надзорном ведомстве.

Белый медведь занесен в Красную книгу России с 1956 года. В неволе эти хищники живут от 25 до 35 лет.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 31.05.21

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