Зоопарк сделал новое заявление о смерти Умки

В екатеринбургском зоопарке прокомментировали новую информацию о причинах гибели белого медведя Умки, распространенную сегодня прокуратурой.

Напомним, надзорный орган сообщил, что вскрытие животного показало, что смерть медведя наступила в результате кровоизлияния в мозг. Комплекс морфологических изменений характерен для онкологического процесса в печени. Кроме того, при вскрытии в полости желудка животного был обнаружен мяч. Экспертиза была выполнена сотрудниками кафедры морфологии и экспертизы ФГБОУ ВО УрГАУ по заказу зоопарка.

Начальник отдела по связям с общественностью Екатеринбургского зоопарка Екатерина Уварова сообщила «Новому Дню», что онкологический процесс у медведя протекал без видимых симптомов, внешне не проявлялся. «Умка и при жизни был беспроблемным животным», – рассказала она. По мнению представителя зоопарка, проглоченный Умкой мячик не был основной причиной его гибели, но послужил способствующим фактором. Представление прокуратуры, в котором требуется ужесточить контроль за посетителями, чтобы они не бросали животным посторонние предметы, сейчас находится на рассмотрении руководителя.

Напомним, белый медведь Умка скоропостижно скончался утром 20 апреля. Незадолго до этого горожане отмечали его день рождения. Животное считалось одним из любимцев посетителей. Как сразу сообщила пресс-служба зоопарка, Умка умер после того, как съел брошенный кем-то в вольер детский мячик.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 18.05.21

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