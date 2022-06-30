Белую медведицу Хатангу привезут в зоопарк Екатеринбурга в августе

Вторая белая медведица появится в Екатеринбурге в августе. Хатангу привезут из Московского зоопарка, и первое время ее ждет карантин. Екатеринбуржцы увидят хищницу в канун дня города, сразу в обновленном вольере.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга сообщили, что за Хатангой в Москву уже в ближайшие дни отправится группа специалистов из нашего зоопарка. Медведица еще до приезда в новый дом должна познакомиться с теми, кто о ней будет заботиться. Так адаптация пройдет мягче. Затем сотрудники зоопарка вместе с Хатангой отправятся в Екатеринбург: здесь их ждут 2 августа. Первые дни медведица проведет на карантине. Публике ее покажут в канун Дня города, в середине августа.

Хатанга вместе с Айной поселятся в новом вольере для белых медведей. Он будет в 2,5 раза больше прежнего. На 700 квадратных метрах разместятся 3 бассейна, берлоги, родовые, предусмотренные на случай появления медвежат, участки с натуральным грунтом (галькой) и игровыми элементами. Для гостей зоопарка вокруг вольера оборудуют смотровую зону на уровне земли, заниженную площадку перед бассейнами, а также площадку на высотке 4 метров, откуда откроется панорама всего вольера.

Напомним, в апреле 2021 года в Екатеринбурге скоропостижно скончался белый медведь Умка. Незадолго до этого горожане отмечали его день рождения. Животное считалось одним из любимцев посетителей. Умка умер после того, как съел брошенный кем-то в вольер детский мячик. Вскрытие показало, что медведь умер от кровоизлияния в мозг. Комплекс морфологических изменений характерен для онкологического процесса в печени, показала экспертиза.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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