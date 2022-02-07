К лету в зоопарке появится новый белый медведь

Уже через несколько месяцев в Екатеринбургском зоопарке появится новый медведь – самка Хатанга. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции директор зоопарка Светлана Прилепина. По ее словам, сейчас полным ходом идет работа по строительству для медведя нового вольера, который будет в три раза больше старого. Работу финансируют администрация города и опекун Хатанги – компания «Роснефть».

Напомним, в апреле 2021 года в Екатеринбурге скоропостижно скончался белый медведь Умка. Незадолго до этого горожане отмечали его день рождения. Животное считалось одним из любимцев посетителей. Умка умер после того, как съел брошенный кем-то в вольер детский мячик. Вскрытие показало, что медведь умер от кровоизлияния в мозг. Комплекс морфологических изменений характерен для онкологического процесса в печени.



Екатеринбург, Евгения Вирачева

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