В зоопарке начался переезд в летние вольеры

Екатеринбургский зоопарк начал постепенно переселять своих питомцев из закрытых помещений в летние вольеры.

Как сообщила «Новому Дню» начальник отдела по связям с общественностью Екатерина Уварова, этот процесс зависит от погодных условий. «Перевод начинается постепенно. Сначала мы переводим в летние вольеры самых морозоустойчивых. Это водоплавающие и перелетные птицы, а также павлины. Кроме того, теперь у нас появились цесарки», – рассказала она.

Более теплолюбивые обитатели зоопарка, например, попугаи, туканы, экзотические животные, пока живут в закрытых помещениях. Их переводят на улицу, когда ночная температура устанавливается на уровне не ниже +10 °C. Пока она держится в пределах 6-8 градусов тепла.

Добавим, в этом году в Екатеринбургском зоопарке появится новый белый медведь – самка Хатанга. Сейчас идет работа по строительству для нее нового вольера, который будет в три раза больше старого.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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