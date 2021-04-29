С причинами гибели медведя Умки приехали разбираться московские специалисты

В Екатеринбургском зоопарке после смерти медведя Умки проходят две прокурорские проверки. С завтрашнего дня там начнут работать эксперты из Московского зоопарка, они помогут разобраться в причинах гибели животного.

«Сегодня из Москвы прилетают два специалиста работать с этой темой. У белых медведей всегда есть кураторы, так как белые медведи – это всегда жемчужина зоопарков. Всего 19 зоопарков в России держат белых медведей. И мы приложим все усилия, чтобы оставаться в составе этих 19 зоопарков. Сейчас нам надо решить вопрос по решетке в вольере, нельзя допустить, чтобы туда что-то попадало», – рассказала сегодня на пресс-конференции директор зоопарка Светлана Прилепина. По ее словам, точная причина смерти медведя еще не установлена, экспертиза продолжается, скорее всего, о ее итогах смогут рассказать после майских праздников. Предварительная причина, как ранее уже говорилось, – это детский мячик.

Сотрудники зоопарка продолжают отсматривать камеры наблюдения, но шансов найти виновных в смерти Умки мало, слишком много людей были за эти дни у вольера. «Только специалист может установить, сколько времени в желудке был предмет. Есть основания предполагать, что не неделю и даже не две», – добавила директор зоопарка.

На сегодняшний день в зоопарке проживает медведица Айна, она тяжело переносит расставание с другом. О том, будут ли в Екатеринбурге искать нового самца, зоопарк пока не говорит.

Умка скончался 20 апреля. В Екатеринбургском зоопарке он жил с 1998 года и был любимцем горожан.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 29.04.21

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