Посетители Екатеринбургского зоопарка продолжают кидать в вольеры игрушки

Трагическая гибель медведя Умки не смогла заставить некоторых горожан соблюдать правила поведения в зоопарке – люди продолжают закидывать в вольеры хлам. При этом на замечания такая публика реагирует очень остро.

Директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина поделилась, что даже она с опаской делает замечания людям, потому что те имеют обыкновение огрызаться. «Что говорить про животных… Они собственного ребенка садят в ограждение к бурому медведю, делаешь замечание, а мать посылает тебя, сидя в телефоне. Даже за безопасность своих детей посетители не готовы отвечать!» – проиллюстрировала Прилепина.

Сейчас, после того как из-за брошенного кем-то мячика погиб медведь Умка, в зоопарке думают, что делать с вольерами, какие ставить ограждения – стекла, двойные решетки. Несмотря на то, что смерть белого медведя потрясла многих, люди продолжают кидать в вольеры мусор. «Пульки от детских пистолетов, фольга от конфет, коробочки от соков, все это постоянно находим. Конечно, у нас есть видеокамеры, есть ежедневная уборка. Но у посетителей нет никакой ответственности за жизни и здоровье братьев наших меньших. Даже если ребенок случайно уронил мячик – родители могли предупредить сотрудников зоопарка?» – возмутилась директор зоопарка. Белый медведь Умка умер 20 апреля, по предварительной версии, он съел брошенный кем-то мячик, точную причину смерти назовут после окончания экспертизы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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