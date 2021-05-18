Прокуратура раскрыла причину смерти медведя Умки: у него был рак печени

После проверки обстоятельств гибели белого медведя Умки в екатеринбургском зоопарке прокуратура вынесла директору учреждения представление. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, «в зоопарке принимались недостаточные меры, направленные на обеспечение безопасности животных и недопущение попадания инородных предметов в вольер к животным».

Согласно экспертизе, выполненной сотрудниками кафедры морфологии и экспертизы ФГБОУ ВО УрГАУ, смерть медведя наступила в результате кровоизлияния в мозг. Комплекс морфологических изменений характерен для онкологического процесса в печени. Кроме того, при вскрытии в полости желудка животного был обнаружен мяч.

Напомним, любимец публики Умка скоропостижно скончался утром 20 апреля. Незадолго до этого горожане отмечали его день рождения. Животное считалось одним из любимцев посетителей. Как сразу сообщила пресс-служба зоопарка, Умка съел брошенный кем-то в вольер детский мячик. Справиться с инородным телом его желудок не смог.

В зоопарке напомнили историю жизни медведя: Умка родился в дикой природе. Совсем маленьким медвежонком он остался без матери. Без помощи человека ему было не выжить. Малыша подобрали жители посёлка Биллингс, отбив его от стаи поселковых собак. От этого столкновения у Умки на всю жизнь остался хорошо заметный чёрный шрам на лбу. Четыре месяца Умка жил в сарае, питаясь принесёнными рыбой и копульхеном (очень жирным мясом моржей и тюленей) но, постепенно подрастая, взрослеющий хищник стал представлять опасность для окружающих. Встал вопрос о дальнейшей судьбе медведя. С 1998 года Умка жил в екатеринбургском зоопарке.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 18.05.21

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