На жителя Сахалина напал медведь

Житель Сахалина выжил после встречи с медведем. Об этом сообщили в министерстве лесного и охотничьего хозяйства региона.

Нападение произошло у реки на юге острова. Мужчина пошел проверить рыболовную сеть. В этот момент на него напал агрессивный медведь, передает РИА «Новости».

Рыбак притворился мертвым, что спасло ему жизнь. Позже он смог сам добраться до больницы, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. По словам врачей, угрозы жизни пострадавшего нет.

«Анивское лесничество в настоящее время обследует предполагаемое место нападения на факт присутствия медведя. Лесничество планирует поговорить с врачами и по возможности с пострадавшим для выяснения всех обстоятельств. Агентством лесного и охотничьего хозяйства вопрос взят на особый контроль», – сообщили в министерстве.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 02.06.21

Возбуждено дело против школьницы, пытавшейся зарезать младшего брата. / Хабаровск останется на пятитысячной купюре, которую «бронировали» под Екатеринбург. / «ЕР» упустила шанс реабилитироваться: Госдума отказала ветеранам боевых действий в досрочной пенсии. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»