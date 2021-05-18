Раненый медведь задрал охотника в Хабаровском крае

В Хабаровском крае охотник погиб в результате нападения раненого медведя. Полиция начала расследование по данному факту. Напавшего на человека зверя ищут охотники и госинспекторы.

Происшествие случилось накануне в районе пасеки в 5 км южнее села Кукелево Вяземского района. «Раненый медведь при попытке его добора напал на местного жителя. Молодой человек 1993 года рождения в результате инцидента погиб», – говорится в сообщении регионального минприроды в инстаграме.

В ведомстве отметили, что местонахождения раненого медведя неизвестно. В его поисках задействованы инспекторы «Службы по охране животного мира и ООПТ» и охотники.

Хабаровск, Наталья Петрова

Хабаровск. Другие новости 18.05.21

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