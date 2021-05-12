В Сибири медведь растерзал вырубавшего лес бизнесмена

В Томской области дикий медведь насмерть задрал предпринимателя, который вырубал лес. СКР проводит проверку.

Инцидент произошел в Тегульдетском районе. Группа предпринимателей с помощником участкового лесничества выехали в лес, чтобы подобрать участки для рубки. Один из мужчин, который занимался заготовкой и распиловкой леса, отошел от других людей и стал жертвой нападения медведя.

«Судебно-медицинскую экспертизу уже провели, она показала, что травмы, несовместимые с жизнью, ему нанес медведь» – рассказал местному порталу ТВ2 руководитель следственного отдела СК СУ России по Тегульдетскому и Зырянскому району Анатолий Балагура. Судя по телесным повреждениям, мужчина оказывал активное сопротивление, но справиться со зверем ему не удалось.

Похожий случай произошел в том же районе два года назад. Тогда подвергшийся нападению мужчина остался жив, благодаря тому, что претворился мертвым.

Томск, Зоя Осколкова

Томск. Другие новости 12.05.21

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