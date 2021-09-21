Уберут заборы, переделают летнюю эстраду и построят подземный центр: мэрия выбрала компанию для реконструкции Литквартала (ФОТО)

Мэрия Екатеринбурга выбрала компанию, которая будет заниматься реконструкцией Литературного квартала – это архитектурное бюро «Гордеев – Демидов». По концепции, презентованной архитекторами, в квартале уберут заборы, которые сейчас огораживают музеи и парки, летняя эстрада будет полностью перестроена, а еще может появиться подземный многофункциональный центр, объединяющий функции книжного магазина, библиотеки и других пространств. Однако первоначальный проект еще может претерпеть изменения.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, реконструкцией действительно займется архитектурное бюро «Гордеев – Демидов», такое решение было принято на последнем заседании. Ранее архитекторы презентовали свои проекты в Камерном театре, и выбранная концепция предполагает минимальное вмешательство в существующий облик Литературного квартала, застроенного на рубеже XIX-XX веков.

Единственным принципиально новым объектом может стать многофункциональный центр, но его планируется построить под землей, то есть визуально он не изменит вид любимого горожанами места.

«В таком пространстве может появиться мультимедийный выставочный зал, библиотека с фонарями верхнего света, книжный магазин с букинистическим отделом, литературное кафе, лекционный зал и пространство для мероприятий. Вход в новое здание устроен с уровня земли улицы Пролетарской и уйдет под землю в сторону Толмачева», – говорится в проекте архитектурного бюро «Гордеев – Демидов».

Летняя эстрада тоже изменится. Об этом в управлении культуры Екатеринбурга говорили еще более года назад: нынешняя сцена морально и физически устарела. Если концепцию архитекторов утвердят, то амфитеатр опустится на полтора метра и выстроится в уровни зрительных рядов, «разделенные лентами газонов и узкими полосами дорожек». Вместо существующей «ракушки» над сценой раскроется волнообразный навес.

По парку пройдут новые пешеходные дорожки с пандусами, будут организованы зоны отдыха для детей и взрослых. Вместо заборов по периметру квартала появятся иные решения. Например, со стороны улицы Толмачева хотят поставить длинные скамьи на монолитных бетонных основаниях.

«Концепцией предлагается сместить проезжую часть отрезка улицы Пролетарской от улицы Первомайской до Клары Цеткин, и оградить участок от транзитного движения. Таким образом возле Литературного квартала появится пешеходный бульвар с элементами благоустройства, летними кафе и разнообразным покрытием с использованием старых тротуарных гранитных плит», – говорится в проекте.

Парковочные места предлагают обустроить за счет строительства подземного паркинга под территорией аллеи у Храма на Крови.

Фото: бюро «Гордеев – Демидов»

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 21.09.21

Шансы Ионина остаться в Госдуме невелики: «Буду обсуждать свое будущее с Мироновым». / Якуб Коварж попрощался с Екатеринбургом. Последнее интервью вратаря в России (ФОТО, ВИДЕО). / Строительный мусор и «мангалы для великанов»: как выглядит парк за Дворцом молодежи за два месяца до окончания благоустройства (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»