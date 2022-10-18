Мэрия готовит к реставрации два дома-памятника в Литквартале

Администрация Екатеринбурга планирует отреставрировать два дома памятника в литературном квартале. Это музей «Литературная жизнь Урала XX века» (Пролетарская, 10) и дом-музей Мамина-Сибиряка (Пушкина 27). Начался поиск подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию по двум этим объектам. Ему заплатят до 2,8 миллиона рублей.

Предполагается, что компания-победитель аукциона выполнит проект ремонта и реставрации, пройдёт государственную историко-культурную экспертизу, согласует всё необходимое с Госохраной и разработает рабочую документацию. Выполнить всё необходимо до 2 июня следующего года. Отбор подрядчика будет идти до 27 октября.

Напомним, ранее была определена компания, которая должна была заняться реконструкцией Литературного квартала. По концепции, в квартале планировали убрать заборы, которые огораживают музеи и парки, перестроить летнюю эстраду, построить подземный многофункциональный центр, объединяющий функции книжного магазина, библиотеки и других пространств. Но пока в Литквартале никаких видимых изменений не произошло.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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