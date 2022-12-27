Мэрия в четвертый раз пытается отремонтировать дома в Литквартале

Администрация Екатеринбурга в очередной раз ищет подрядчика, который отремонтирует два дома в Литквартале – музей «Литературная жизнь Урала XX века» (Пролетарская, 10) и дом-музей Решетникова. Это уже четвертая попытка. Предыдущие три успехом не увенчались – ни разу не было подано ни одной заявки. Тем не менее мэрия не меняет условия аукциона – подрядчику заплатят максимум 8,1 млн рублей. Реставрацию необходимо провести до 28 июля 2023 года.

Ранее была определена компания, которая должна была заняться реконструкцией Литературного квартала. По концепции, в квартале планировали убрать заборы, которые огораживают музеи и парки, перестроить летнюю эстраду, построить подземный многофункциональный центр, объединяющий книжный магазин, библиотеку и другие пространства.

Екатеринбург, Марина Иванова

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