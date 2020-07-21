День города в Екатеринбурге пройдет без массовых мероприятий

Администрация Екатеринбурга не планирует проводить День города в формате массовых мероприятий.

Это означает, что 15 августа в уральской столице не будет ни уличных концертов, ни традиционного фейерверка. «Мы не можем рисковать. Через две недели начнется учебный год, нам бы хотелось, чтобы он начался офлайн», – сообщил «Новому Дню» пресс-секретарь главы города Анатолий Карманов.

По его словам, сейчас готовится программа праздника. Подробная информация о Дне города появится на официальном портале мэрии Екатеринбурга.

По данным Роспотребнадзора в Екатеринбурге на 21 июля зарегистрировано 11591 случай коронавируса. Всего в Свердловской области подтверждено 18250 диагнозов Covid-19. Уральские врачи вылечили 12496 человек. 205 жителей умерли от коронавируса.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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