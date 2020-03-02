Три свердловских муниципалитета претендуют на звание «Город трудовой доблести»

Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский сформировали заявки для получения почетных званий «Города трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. В документах отмечается, что в годы Великой Отечественной войны на свердловских заводах был налажен выпуск зенитных установок, противотанковых пушек и военной бронетехники, а предприятия легкой промышленности снабжали Красную армию солдатским обмундированием, обувью и продовольствием.

Напомним, законопроект о присвоении звания «Город трудовой доблести» в декабре 2019 года внес президент РФ Владимир Путин. В феврале инициатива была принята Госдумой и одобрена Советом Федерации. Накануне глава государства подписал новый федеральный закон.

Почетное звание присваивается городам, жители которых проявили массовый трудовой героизм в 1941-1945 годы и внесли значительный вклад в Победу. В таких населенных пунктах предлагается устанавливать стелу с изображением герба города и текстом президентского указа, а также проводить публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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