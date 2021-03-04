В Екатеринбурге выбирают реверс памятной 10-рублевой монеты «Город трудовой доблести»

Банк России выпустит в серии «Города трудовой доблести» памятную монету номиналом 10 рублей, посвящённую Екатеринбургу.

Чтобы определить, как она будет выглядеть, на главной странице официального портала Екатеринбурга началось онлайн-голосование.

Участникам онлайн-опроса предлагается выбрать один из трех архитектурных объектов, построенных в память о боевых и трудовых подвигах уральцев в 1941-1945 годах, в честь неразрывной связи фронта и тыла:

– мемориал детям войны и труженикам тыла в Орджоникидзевском районе;

– памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу на Железнодорожном вокзале;

– монумент «Седой Урал» на площади Обороны.

Голосование продлится до 11 марта 2021 года включительно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 04.03.21

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