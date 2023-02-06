Область частично профинансировала установку стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге

Стела «Город трудовой доблести» откроется в Екатеринбурге 10 июня. Как сообщает ДИП, губернатор Евгений Куйвашев распорядился направить 50 миллионов рублей из областного бюджета на установку памятного знака. При этом общая стоимость работ по муниципальному контракту составляет 159,4 миллиона рублей.

В администрации Екатеринбурга «Новому Дню» пояснили, что по договоренности область должна выделить 151,5 миллиона рублей на установку стелы, а город потратит 7,9 млн.

Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» было присвоено Екатеринбургу в июле 2020 года (тогда в России проходило голосование по поправкам в Конституцию РФ). Согласно федеральному закону, в городах трудовой доблести устанавливаются памятные стелы, а также трижды в год запускается праздничный салют: 1 Мая, 9 Мая и в День города.

Возведение памятного знака в Екатеринбурге началось в сентябре 2022 года. Работы проводит компания «Стройтек», выигравшая муниципальный тендер. Обелиск появится на углу улиц Николая Никонова и Царской – напротив парковки ККТ «Космос».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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