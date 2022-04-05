В мэрии объяснили, почему нужно ставить стелу за 72 млн и почему деньги нельзя потратить на другое

Администрация Нижнего Тагила объявила аукцион на установку стелы «Город трудовой доблести». Максимальная цена контракта – 72 млн рублей. В мэрии пояснили, что никуда больше не имеют права потратить эти средства, а стелу на привокзальной площади поставить необходимо, так как это прописано в указе президента России.

«Деньги это целевые, по программе, поэтому никуда их больше потратить нельзя – ни дороги ремонтировать, ни улицы подметать, ни цветы высаживать. Поэтому действуем в соответствии с указом президента о присвоении звания города трудовой доблести», – пояснила «Новому Дню» пресс-секретарь мэрии Нижнего Тагила Алла Жернакова.

По ее словам, установка монумента будет приурочена к 300-летию Нижнего Тагила. «Устанавливаем летом, потому что 300 лет городу исполняется в этом году, и очень символично, что в такую дату появится стела, символизирующая подвиг всех жителей города во время Великой Отечественной войны», – добавила собеседница агентства.

В администрации Екатеринбурга, который также получил звание города трудовой доблести, пока лишь выбрали место установки изваяния. В прошлом году на сайте ратуши провели голосование, по которому жители пожелали видеть знак на перекрёстке улиц Никонова и Царской.

Екатеринбург, Нижний Тагил, Екатерина Норсеева

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