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Четверг, 25 февраля 2021, 16:25 мск

Новости Екатеринбург

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Орлов выделил 15 миллионов рублей на проект музея тружеников тыла на Уралмаше

Проект музея тружеников тыла на Уралмаше получил первое финансирование из бюджета Екатеринбурга. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на скульптурные модели, план благоустройства территории и разработку проектно-сметной документации для строительства памятника предусмотрено 15 миллионов рублей. Постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Как сообщал «Новый День», мемориал должен появиться на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей. Пустырь напротив кинотеатра «Заря» переделают в площадь Трудовой доблести, где появится памятная стела в честь присвоения Екатеринбургу статуса «Город трудовой доблести», и, вероятно, музейный комплекс. Его стоимость предварительно оценивали в 250 миллионов рублей. Предполагалось, что часть денег дадут спонсоры – крупные свердловские промышленные предприятия.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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