КПРФ об идее заменить памятник Ленину стелой «Город трудовой доблести»: «Это какой-то вброс»

В Екатеринбурге снова обсуждают тему сноса памятника Владимиру Ленину на площади 1905 года. В провластном телеграм-канале «Россельбан» сегодня появилось такое сообщение: «По долгу службы следим за темой поиска места для установки стелы «Город трудовой доблести». Увы, вариант на Малышева у Центральной гостиницы отпал, проект реконструкции улицы предполагает снос всего этого «островка» на кольце. Новый вариант – замена памятника Ленину, но он очень спорен. Хотя если честно, идея прекрасная».

Свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько, который курирует вопрос об установке стелы в Екатеринбурге, заявил «Новому Дню», что выбор места под памятник еще не определен. В пресс-службе администрации города сообщили, что впервые слышат об идее поставить стелу вместо памятника Ленину.

«Обсуждаются разные места. Никаких окончательных решений нет. Думаю, после формирования двух-трех вариантов будут проведены общественные обсуждения в той или иной форме», – отметила пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян.

Первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев заявил агентству, что вряд ли власть всерьез рассматривает вариант замены памятнику Ильичу на стелу. «Я не верю в реалистичность подобного сценария. Очевидно, что [снос памятника Ленину] вызовет жесточайшее сопротивление не только коммунистов, но и жителей города. Это какой-то вброс, не имеющий отношения к реальности. Так только, пошуметь», – прокомментировал он.

Екатеринбург получил статус «Город трудовой доблести» по указу президента РФ в июле 2020 года – сразу после проведения голосования по поправкам в Конституцию. Звание присваивалось российским городам, жители которых проявили массовый трудовой героизм во время Великой Отечественной войны. В честь нового статуса в Екатеринбурге планируется создать музей-мемориал на новой площади Трудовой доблести (оба объекта появятся на Уралмаше). Там же предполагалось разместить памятную стелу, но затем власти начали искать другую площадку.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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