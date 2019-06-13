Екатеринбургские депутаты выдвинули мэрии условия для принятия бюджета

Екатеринбургские депутаты заявят свои требования к корректировке бюджета-2019, которая была отклонена во вторник на заседании думы.

Как сообщил РИА «Новый День» председатель ЕГД Игорь Володин, есть предложение перенаправить деньги с тех расходных статей, которые ранее вызвали возмущение у народных избранников. А именно: снять порядка 45 миллионов рублей с медиахолдинга «Город» и направить их в городские районы под контролем депутатов. 100 миллионов рублей, которые предназначались для строительства музея-памятника в Орджоникидзевском районе, предлагается отдать непосредственно труженикам тыла.

«Мы завтра сделаем официальное заявление. И будем ждать, что ответит администрация города. Согласится с нами или нет. Если да, то принимаем корректировку сразу. Если нет, будем думать дальше, как поступить. К сожалению, со мной никто до сих пор не вышел на переговоры», – пояснил спикер.

Напомним, дума отклонила поправки в бюджет Екатеринбурга на общую сумму 6,5 миллиардов рублей. Депутаты заявили, что мэрия формирует финансы без учета их мнений, и поэтому проголосовали против корректировки. Если ничего не изменится, думское большинство может бойкотировать и бюджет-2020.

Между тем в администрации города довольно сдержанно комментируют протест депутатов. Во вторник вечером мэр Александр Высокинский заявил буквально следующее: «Депутаты высказали ряд пожеланий по выстраиванию более активного сотрудничества Екатеринбургской городской думы и администрации города. Мы обязательно проработаем этот вопрос, поскольку ни дума, ни администрация не заинтересованы в потере межбюджетных трансфертов. Поэтому я думаю, что мы урегулируем все эти вопросы и выйдем на следующее очередное или внеочередное заседание Думы, на котором сможем принять корректировки бюджета».

Добавим, что вчера на официальных мероприятиях по случаю Дня России Александр Высокинский присутствовал в компании губернатора Евгения Куйвашева и других областных чиновников. Депутатов городской думы рядом не было.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 13.06.19

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