Высокинский прокомментировал скандальное решение депутатов о блокировке бюджета

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский спустя несколько часов дал пояснения по итогам заседания городской думы, на котором депутаты отказались принимать поправки в бюджет на 2019 год. «Екатеринбург – уникальный город, у нас всегда были яркие составы дум, разные мнения. Я считаю, что это хорошо, когда представительный орган демонстрирует большой спектр мнений, рассматривает все вопросы под разными углами зрения. Сегодня депутаты высказали ряд пожеланий по выстраиванию более активного сотрудничества Екатеринбургской городской думы и администрации города. Мы обязательно проработаем этот вопрос, поскольку ни дума, ни администрация не заинтересованы в потере межбюджетных трансфертов. Поэтому я думаю, что мы урегулируем все эти вопросы и выйдем на следующее очередное или внеочередное заседание Думы, на котором сможем принять корректировки бюджета», – приводит слова мэра пресс-служба городской администрации.

Напомним, согласно предлагаемой корректировке, доходы казны должны были пополнится на 5,2 миллиарда рублей, а расходы увеличиться на 6,5 миллиардов. На прошлой неделе поправки не прошли в думской комиссии по местному самоуправлению – нескольких депутатов возмутили планы мэрии потратить около 160 миллионов рублей на создание медиахолдинга и музея-памятника труженикам тыла. В пресс-службе администрации Екатеринбурга заявили, что перед сегодняшним итоговым заседанием председателю ЕГД Игорю Володину и руководителям профильных комиссий были представлены все необходимые документы и разъяснения. Сам спикер в беседе с корреспондентом РИА «Новый День» отмечал, что до сегодняшнего дня администрация города не выходила на переговоры с депутатами.

Политолог Александр Пирогов, комментируя «Новому Дню» ситуацию в «Сером доме», высказал мнение, что «депутаты играют мышцами и показывают, кто в доме хозяин. У них нет цели саботировать бюджетный процесс и действовать в стиле «назло бабушке отморожу уши». Но в тоже время депутаты демонстрируют городской администрации, что игнорирование их мнения может иметь серьезные последствия».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.06.19

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