Депутаты объявили бойкот мэрии: корректировка бюджета вновь отклонена

Гордума Екатеринбурга отклонила корректировку городского бюджета на 2019 год. Поправки предполагали увеличение доходов казны на 5,2 миллиарда рублей – в основном за счет областных и федеральных межбюджетных трансфертов. Но большинство депутатов проголосовали против, а свое решение объяснили тем, что администрация города их не слышит.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», претензии депутатов снова касались расходов на создание медиахолдинга и музея тыла – в общей сложности это около 160 миллионов рублей. Сотрудникам мэрии поставили в упрек то, что они так и не разъяснили эти траты, хотя именно по этой причине комиссия по МСУ заблокировала корректировку бюджета. Затем посыпались другие жалобы. Галина Арбузова посетовала, что финансовые чиновники никак не решили вопрос по увеличению зарплат уборщиц в школах, хотя она лично обращалась к мэру Александру Высокинскому. Константин Киселев вспомнил, что мэрия до сих пор не объяснилась, куда потратили полмиллиарда рублей, выделенных на молодежную политику. Виктор Сомиков возмутился, что администрация не хочет давать информацию по реконструкции очистных сооружений на Химмаше.

Некоторые депутаты пытались снизить градус недовольства и предложили утвердить корректировку бюджета, но блокировать расходные статьи, которые вызывают много вопросов – медиахолдинг и музей тыла. Дмитрий Сергин при этом заявил, что следует запросить мнение областных властей, прежде чем закладывать подобные траты в бюджет. «Дума один раз уже приняла решение о повышение зарплат муниципальных чиновников. А потом пришлось созывать внеочередное заседание и все отменять», – напомнил депутат.

Определяющим стало выступление председателя думы Игоря Володина. Он заявил, что поддерживает корректировку бюджета, но не будет голосовать за нее, потому что администрация города не учитывает мнения депутатов. В пример спикер привел программу «Спорт в каждый двор», которая обсуждалась вместе с чиновниками почти семь месяцев, а в итоге депутаты так и не получили денег. «Я буду голосовать против, потому что другого варианта нет. Потому что администрация города нас не слышит. Нет диалога», – заключил Володин.

После этого он поставил вопрос на голосование за основу, чтобы внести поправки в проект решения. Но уже на первом этапе голосование было таким: 6 – за, 19 – против, еще 6 человек воздержались. Таким образом, дума отклонила корректировку бюджета.

Добавим, что до летних каникул у депутатов остается всего одно заседание.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 11.06.19

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